Алькарас: Синнер больше похож на Джоковича, а я на Федерера

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сделал комплимент его стилю игры.

«Услышав это. я испытал прекрасные чувства. Я с ним согласен. Мы раньше говорили, что Янник больше похож на Джоковича в плане тенниса и своей игры. А я немного похож на Роджера», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарасу 22 года. В карьере у него 24 титула в одиночном разряде, включая шесть побед на турнирах «Большого шлема». Алькарас уже выигрывал Открытый чемпионат США (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат Франции (2024, 2025). Для завоевания карьерного «Шлема» ему остаётся одержать победу на турнире в Австралии, который пройдёт с 18 января по 1 февраля.