Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: Синнер больше похож на Джоковича, а я на Федерера

Алькарас: Синнер больше похож на Джоковича, а я на Федерера
Комментарии

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сделал комплимент его стилю игры.

«Услышав это. я испытал прекрасные чувства. Я с ним согласен. Мы раньше говорили, что Янник больше похож на Джоковича в плане тенниса и своей игры. А я немного похож на Роджера», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарасу 22 года. В карьере у него 24 титула в одиночном разряде, включая шесть побед на турнирах «Большого шлема». Алькарас уже выигрывал Открытый чемпионат США (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат Франции (2024, 2025). Для завоевания карьерного «Шлема» ему остаётся одержать победу на турнире в Австралии, который пройдёт с 18 января по 1 февраля.

Материалы по теме
Без Синнера и Алькараса до полуфинала. Возможный путь Медведева на Australian Open — 2026
Без Синнера и Алькараса до полуфинала. Возможный путь Медведева на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android