«Был небольшой сбой». Джокович — о подготовке к сезону-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как прошла его предсезонная подготовка. Сезон-2026 серб планирвоал начать на турнире в Аделаиде (Австралия), но отказался принимать участие из-за проблем со здоровьем.

«Я завершил сезон в первую неделю ноября, так что прошло много времени с тех пор, как я в последний раз соревновался. Я взял небольшой отпуск, чтобы восстановить тело, потому что это самая трудоёмкая часть подготовки за последние два года — и чтобы перезапустить организм, и чтобы восстановиться. К сожалению, у меня был небольшой сбой, и я не смог выступить в Аделаиде, поэтому не поехал туда, но здесь, на Открытом чемпионате Австралии, всё пока идёт очень хорошо. Конечно, каждый день есть над чем работать, но в целом я чувствую себя готовым к соревнованиям», – приводит слова Джоковича Punto de Break.