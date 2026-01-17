Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Был небольшой сбой». Джокович — о подготовке к сезону-2026

«Был небольшой сбой». Джокович — о подготовке к сезону-2026
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как прошла его предсезонная подготовка. Сезон-2026 серб планирвоал начать на турнире в Аделаиде (Австралия), но отказался принимать участие из-за проблем со здоровьем.

«Я завершил сезон в первую неделю ноября, так что прошло много времени с тех пор, как я в последний раз соревновался. Я взял небольшой отпуск, чтобы восстановить тело, потому что это самая трудоёмкая часть подготовки за последние два года — и чтобы перезапустить организм, и чтобы восстановиться. К сожалению, у меня был небольшой сбой, и я не смог выступить в Аделаиде, поэтому не поехал туда, но здесь, на Открытом чемпионате Австралии, всё пока идёт очень хорошо. Конечно, каждый день есть над чем работать, но в целом я чувствую себя готовым к соревнованиям», – приводит слова Джоковича Punto de Break.

Материалы по теме
Федерер мощно вернулся на AO. Снёс топ-игрока на глазах Джоковича и ждёт битву с легендами
Федерер мощно вернулся на AO. Снёс топ-игрока на глазах Джоковича и ждёт битву с легендами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android