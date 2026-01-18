«Всё ещё пытаюсь быть рядом». Джокович — о конкуренции с Синнером и Алькарасом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, может ли он конкурировать с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером за победы на крупных турнирах.

«Мне немного не хватает игры ногами, чтобы конкурировать с этими ребятами на последних стадиях турниров «Большого шлема». Я выкладываюсь на максимум, как и в 2025 году, где, как мне кажется, выступил очень хорошо, бросал им вызов на пути к титулу. Не нужно больше восхвалять Синнера или Алькараса, их уже достаточно хвалили (смеётся). Мы знаем, насколько они сильны, они заслуживают быть там, где находятся, они доминирующие силы в мужском теннисе на сегодняшний день.

В моём случае я всё ещё пытаюсь быть рядом, не столько с точки зрения рейтинга, хотя приятно быть №4, но это не влияет на подход к турниру «Большого шлема». Сейчас моя главная задача — заботиться о теле и относиться к каждому матчу как к финалу, но при этом набирать импульс и не тратить энергию впустую. Надеюсь снова дойти далеко в Австралии, мне бы очень хотелось получить шанс сразиться с одним из них, а может, и с обоими. Посмотрим, что будет», – приводит слова Джоковича Punto de Break.