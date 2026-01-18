Берреттини рассказал о причинах снятия с Australian Open — 2026

Финалист Уимблдона-2021, 56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал пост, в котором рассказал о причинах снятия с Australian Open – 2026.

«Привет, ребята. Как вы, наверное, видели, мне пришлось отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии. Принимать подобные решения всегда нелегко, но, к сожалению, я снова почувствовал дискомфорт в косых мышцах живота и не смогу играть в свой лучший теннис на протяжении пятисетовых матчей. Мне больно, потому что играть в Австралии для меня всегда было чем-то особенным, и после четырёх недель интенсивных тренировок я был взволнован и готов приступить к работе. Я надеюсь и чувствую, что недолго буду находиться вдали от теннисных кортов.

Большое спасибо за вашу поддержку и понимание. Ваши добрые слова значат больше, чем вы можете себе представить…

Год начался не так, как мы все хотели, но, к счастью, ещё есть время сделать его лучше! Спасибо!» – написал Берреттини в социальной сети.