Александр Зверев — Габриэль Диалло, во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между немецким теннисистом третьей ракеткой мира Александром Зверевым и канадцем Габриэлем Диалло, занимающим 41-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся не ранее 5:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Отметим, что Диалло и Зверев ранее друг с другом не встречались.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.

