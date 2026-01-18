Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Габриэль Диалло, во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга Australian Open — 2026

Александр Зверев — Габриэль Диалло, во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Комментарии

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между немецким теннисистом третьей ракеткой мира Александром Зверевым и канадцем Габриэлем Диалло, занимающим 41-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся не ранее 5:00 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Отметим, что Диалло и Зверев ранее друг с другом не встречались.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.

Турнирная сетка Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Зверев — о проблемах и влиянии теннисистов: мы тратим время, но результата нет

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android