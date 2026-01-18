Александр Зверев — Габриэль Диалло, во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Поделиться
В воскресенье, 18 января, в Мельбурне состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между немецким теннисистом третьей ракеткой мира Александром Зверевым и канадцем Габриэлем Диалло, занимающим 41-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся не ранее 5:00 мск.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Отметим, что Диалло и Зверев ранее друг с другом не встречались.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.
Комментарии
- 18 января 2026
-
01:55
-
01:49
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 17 января 2026
-
23:58
-
23:39
-
23:00
-
20:19
-
19:00
-
18:00
-
17:46
-
15:15
-
14:58
-
13:46
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
12:05
-
11:52
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
11:02
-
10:41
-
10:26
-
10:07
-
09:45
-
09:30
-
09:22