Арина Соболенко — Ракотоманга-Ражана: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Сегодня, 18 января, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проведёт матч с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной в рамках первого круга Australian Open — 2026. Начало матча ориентировочно – в 11:00 мск.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.
