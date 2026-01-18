Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2026

Арина Соболенко — Ракотоманга-Ражана: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Комментарии

Сегодня, 18 января, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проведёт матч с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной в рамках первого круга Australian Open — 2026. Начало матча ориентировочно – в 11:00 мск.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Блинкова рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Александрова, Соболенко и Бублик. LIVE!
Live
Блинкова рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Александрова, Соболенко и Бублик. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android