Карлос Алькарас — Адам Уолтон: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2026

18 января испанец Карлос Алькарас проведёт матч 1-го круга с представителем Австралии Адамом Уолтоном. Начало матча ориентировочно – 12:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Счёт в личных противостояниях между Алькарасом и Уолтоном – 1-0 в пользу испанца.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.