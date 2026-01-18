Карлос Алькарас — Адам Уолтон: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2026
18 января испанец Карлос Алькарас проведёт матч 1-го круга с представителем Австралии Адамом Уолтоном. Начало матча ориентировочно – 12:30 мск.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Адам Уолтон
А. Уолтон
Следить за матчами Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Счёт в личных противостояниях между Алькарасом и Уолтоном – 1-0 в пользу испанца.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
