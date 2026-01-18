Россиянка Анна Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026

Российская теннисистка 62-я ракетка мира Анна Блинкова проиграла австралийке 119-й ракетке мира Талии Гибсон в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Гибсон сделала пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету россиянки один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем матче Гибсон сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.