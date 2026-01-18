Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Талие Гибсон — Анна Блинкова, результат матча 18 января 2026, счет 2:0, 1-й круг Australian Open — 2026

Россиянка Анна Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026
Комментарии

Российская теннисистка 62-я ракетка мира Анна Блинкова проиграла австралийке 119-й ракетке мира Талии Гибсон в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 1:6, 3:6.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Гибсон сделала пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету россиянки один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем матче Гибсон сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android