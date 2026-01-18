Даяна Ястремская в двух сетах уступила 79-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026
27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В стартовом матче Australian Open — 2026, 25-летняя спортсменка в двух сетах проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 4:6, 5:7.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Ястремская не сделала ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Русе один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В следующем круге Русе сыграет с победительницей пары Юлия Стародубцева (Украина) — Айла Томлянович (Австралия).
