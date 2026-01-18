Даяна Ястремская в двух сетах уступила 79-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В стартовом матче Australian Open — 2026, 25-летняя спортсменка в двух сетах проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Ястремская не сделала ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Русе один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Русе сыграет с победительницей пары Юлия Стародубцева (Украина) — Айла Томлянович (Австралия).

