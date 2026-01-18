Скидки
Даяна Ястремская — Елена-Габриэла Русе, результат матча 18 января 2026, счёт 0:2, 1-й круг Australian Open 2026

Даяна Ястремская в двух сетах уступила 79-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026
27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В стартовом матче Australian Open — 2026, 25-летняя спортсменка в двух сетах проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 4:6, 5:7.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Ястремская не сделала ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Русе один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Русе сыграет с победительницей пары Юлия Стародубцева (Украина) — Айла Томлянович (Австралия).

Календарь женского одиночного AO-2026
Турнирная сетка женского одиночного AO-2026
Россиянка Анна Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026

Самые долгие теннисные матчи:

