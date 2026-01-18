Скидки
Александра Саснович — Жасмин Паолини, результат матча 18 января 2026, счет 0:2, 1-й круг Australian Open – 2026

Саснович разгромно проиграла Паолини в 1-м круге Australian Open — 2026
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла итальянке Жасмин Паолини в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 1:6, 2:6.

18 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Встреча продлилась 1 час 10 минут. За это время Паолини сделала три подачи навылети реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Саснович один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем матче Паолини сыграет с победителем пары Вероника Эрьявец (Словения) – Магдалена Френх (Польша).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

