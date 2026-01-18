Саснович разгромно проиграла Паолини в 1-м круге Australian Open — 2026
Поделиться
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла итальянке Жасмин Паолини в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 1:6, 2:6.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча продлилась 1 час 10 минут. За это время Паолини сделала три подачи навылети реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Саснович один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем матче Паолини сыграет с победителем пары Вероника Эрьявец (Словения) – Магдалена Френх (Польша).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.
Комментарии
- 18 января 2026
-
05:00
-
04:54
-
04:30
-
02:56
-
01:55
-
01:49
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 17 января 2026
-
23:58
-
23:39
-
23:00
-
20:19
-
19:00
-
18:00
-
17:46
-
15:15
-
14:58
-
13:46
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
12:05
-
11:52
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
11:02
-
10:41
-
10:26