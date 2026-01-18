Юлия Путинцева обыграла Беатрис Хаддад-Майю в матче первого круга Australian Open — 2026

Казахстанская теннисистка 105-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии (59-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету бразильянки один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем матче Путинцева сыграет с победительницей пары Эльза Жакемо (Франция) – Марта Костюк (Украина).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.