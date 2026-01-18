Скидки
Артур Фери — Флавио Коболли, результат матча 18 января 2026, счёт 3:0, 1-й круг Australian Open 2026

Флавио Коболли проиграл Артуру Фери в первом круге Australian Open
Комментарии

Итальянский теннисист 22-я ракетка мира Флавио Коболли проиграл американцу Артуру Фери (185-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 4:6, 1:6.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:15 МСК
Артур Фери
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		4 1
             
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Фери выполнил пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Коболли семь эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем матче Фери сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Новости. Теннис
Новости. Теннис

