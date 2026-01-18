Флавио Коболли проиграл Артуру Фери в первом круге Australian Open

Итальянский теннисист 22-я ракетка мира Флавио Коболли проиграл американцу Артуру Фери (185-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 4:6, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Фери выполнил пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Коболли семь эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем матче Фери сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.