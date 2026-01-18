Скидки
Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец неожиданно проиграл первый сет на тай-брейке

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев проиграл первый сет канадцу Габриэлю Диалло (41-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7 (1:7).

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6
7 7 		1
             
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Зверев и Диалло дошли до тай-брейка, на котором канадец неожиданно разгромил своего соперника. В первом сете Зверев сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал один из одного заработанного брейк-пойнта.

Его соперник подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов.

На данный момент в матче начался второй сет, Зверев ведёт со счётом 2:0 по геймам.

Алькарас после победы над Зверевым в Цинциннати тренирует подачу

