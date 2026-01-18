Скидки
Теннис

Эльза Жакемо — Марта Костюк, результат матча 18 января 2026, счет 2:1, 1-й круг Australian Open

Марта Костюк в трёх сетах проиграла Эльзе Жакемо в первом круге Australian Open — 2026


Французская теннисистка 58-я ракетка мира Эльза Жакемо проиграла Марте Костюк из Украины (20-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 7:6, 7:6.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 7 10
7 7 		6 4 6 7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В следующем матче Жакемо сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
