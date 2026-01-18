Марта Костюк в трёх сетах проиграла Эльзе Жакемо в первом круге Australian Open — 2026
Французская теннисистка 58-я ракетка мира Эльза Жакемо проиграла Марте Костюк из Украины (20-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 7:6, 7:6.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 10
|
|6 4
|6 7
Марта Костюк
М. Костюк
В следующем матче Жакемо сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.
