Марта Костюк в трёх сетах проиграла Эльзе Жакемо в первом круге Australian Open — 2026

Французская теннисистка 58-я ракетка мира Эльза Жакемо проиграла Марте Костюк из Украины (20-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 7:6, 7:6.

В следующем матче Жакемо сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.