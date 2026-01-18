Франсиско Серундоло обыграл Чжана Чжичжэня в матче первого круга Australian Open — 2026

Аргентинский теннисист 20-я ракетка мира Франсиско Серундоло обыграл Чжан Чжичжэня из Китая (362-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Серундоло выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чжичжэня восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем матче Серундоло сыграет с победителем пары Лиам Драсль (Канада) – Дамир Джумхур (Босния).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.