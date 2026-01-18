Корентен Муте обыграл Тристана Скулкейта в матче первого круга Australian Open — 2026

Французский теннисист 34-я ракетка мира Корентен Муте обыграл Тристана Скулкейта из Австралии (97-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Скулкейт выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Муте шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем матче Муте сыграет с победителем пары Майкл Чжэн (США) – Себастьян Корда (США).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.