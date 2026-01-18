Корентен Муте обыграл Тристана Скулкейта в матче первого круга Australian Open — 2026

Французский теннисист 34-я ракетка мира Корентен Муте обыграл Тристана Скулкейта из Австралии (97-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 7:6, 6:3.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 1
|3
|
|7 7
|6
Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Скулкейт выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Муте шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем матче Муте сыграет с победителем пары Майкл Чжэн (США) – Себастьян Корда (США).
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
- 18 января 2026
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:04
-
07:00
-
06:26
-
06:07
-
05:28
-
05:00
-
04:54
-
04:30
-
02:56
-
01:55
-
01:49
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 17 января 2026
-
23:58
-
23:39
-
23:00
-
20:19
-
19:00
-
18:00
-
17:46
-
15:15
-
14:58
-
13:46
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:51
-
12:46
-
12:30