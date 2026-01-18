Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корентен Муте — Тристан Скулкейт, результат матча 18 января 2026, счет 3:0, 1-й круг Australian Open

Корентен Муте обыграл Тристана Скулкейта в матче первого круга Australian Open — 2026
Комментарии

Французский теннисист 34-я ракетка мира Корентен Муте обыграл Тристана Скулкейта из Австралии (97-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 7:6, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 04:50 МСК
Тристан Скулкейт
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 1 3
6 		7 7 6
             
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Скулкейт выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Муте шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем матче Муте сыграет с победителем пары Майкл Чжэн (США) – Себастьян Корда (США).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: финал Кубка Африки, «Вашингтон» — «Флорида» и старт Australian Open
Топ-матчи воскресенья: финал Кубка Африки, «Вашингтон» — «Флорида» и старт Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android