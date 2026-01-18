Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Кристина Букша, результат матча 18 января 2026, счет 2:0, 1-й круг Australian Open

Элина Свитолина обыграла Кристину Букшу в матче первого круга Australian Open — 2026
Комментарии

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина обыграла Кристину Букшу из Испании (51-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:55 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету испанки один эйс, пять двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем матче Свитолина сыграет с победительницей пары Линда Климовичова (Польша) – Франческа Джонс (Великобритания).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Юлия Путинцева обыграла Беатрис Хаддад-Майю в матче первого круга Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android