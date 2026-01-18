Элина Свитолина обыграла Кристину Букшу в матче первого круга Australian Open — 2026

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина обыграла Кристину Букшу из Испании (51-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету испанки один эйс, пять двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем матче Свитолина сыграет с победительницей пары Линда Климовичова (Польша) – Франческа Джонс (Великобритания).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.
