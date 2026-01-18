Скидки
Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец сравнял счёт в матче

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев выиграл второй сет в матче с канадцем Габриэлем Диалло (41-й в рейтинге) в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 6:1. Счёт по сетам стал 1-1.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 5
7 7 		1 4
             
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Зверев во второй партии разгромил своего соперника после проигранного тай-брейка в первом сете. Во втором сете Зверев сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

На данный момент в матче начался третий сет. Канадец выиграл первый гейм на своей подаче.

Зверев тренируется под руководством Тони Надаля в академии Рафы

