Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец сравнял счёт в матче
Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев выиграл второй сет в матче с канадцем Габриэлем Диалло (41-й в рейтинге) в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 6:1. Счёт по сетам стал 1-1.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|1
|4
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Зверев во второй партии разгромил своего соперника после проигранного тай-брейка в первом сете. Во втором сете Зверев сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов.
Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
На данный момент в матче начался третий сет. Канадец выиграл первый гейм на своей подаче.
Зверев тренируется под руководством Тони Надаля в академии Рафы
