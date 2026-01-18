Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец сравнял счёт в матче

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев выиграл второй сет в матче с канадцем Габриэлем Диалло (41-й в рейтинге) в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 6:1. Счёт по сетам стал 1-1.

Зверев во второй партии разгромил своего соперника после проигранного тай-брейка в первом сете. Во втором сете Зверев сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

На данный момент в матче начался третий сет. Канадец выиграл первый гейм на своей подаче.

Зверев тренируется под руководством Тони Надаля в академии Рафы