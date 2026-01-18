Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец вышел вперёд по сетам

Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец вышел вперёд по сетам
Комментарии

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев выиграл третий сет в матче с канадцем Габриэлем Диалло (41-й в рейтинге) в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 6:2. Счёт по сетам стал 2-1 в пользу Зверева.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 6 6
7 7 		1 4 2
             
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Зверев в третьей партии сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку, а также реализовал один из одного заработанного брейк-пойнта.

Его соперник подал пять эйсов, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

На данный момент в матче начался четвёртый сет. Счёт по геймам 0:0. Канадец подаёт первым.

Джокович станцевал и упомянул Соболенко после матча со Зверевым

Материалы по теме
Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец сравнял счёт в матче
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android