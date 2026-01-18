Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец вышел вперёд по сетам
Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев выиграл третий сет в матче с канадцем Габриэлем Диалло (41-й в рейтинге) в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 6:2. Счёт по сетам стал 2-1 в пользу Зверева.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|1
|4
|2
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Зверев в третьей партии сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку, а также реализовал один из одного заработанного брейк-пойнта.
Его соперник подал пять эйсов, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.
На данный момент в матче начался четвёртый сет. Счёт по геймам 0:0. Канадец подаёт первым.
Джокович станцевал и упомянул Соболенко после матча со Зверевым
