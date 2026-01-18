Александр Зверев — Габриэль Диалло: немец вышел вперёд по сетам

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев выиграл третий сет в матче с канадцем Габриэлем Диалло (41-й в рейтинге) в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 6:2. Счёт по сетам стал 2-1 в пользу Зверева.

Зверев в третьей партии сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку, а также реализовал один из одного заработанного брейк-пойнта.

Его соперник подал пять эйсов, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

На данный момент в матче начался четвёртый сет. Счёт по геймам 0:0. Канадец подаёт первым.

