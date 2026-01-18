Скидки
Теннис

Александр Зверев — Габриэль Диалло, результат матча 18 января 2026, счет 3:1, 1-й круг Australian Open

Александр Зверев обыграл Габриэля Диалло в матче первого круга Australian Open — 2026
Комментарии

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Габриэля Диалло из Канады (41-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 6 6
7 7 		1 4 2
             
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Зверев выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету канадца 10 эйсов, пять двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем матче Зверев сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Александр Мюллер (Франция).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Новости. Теннис
