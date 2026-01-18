Александр Зверев обыграл Габриэля Диалло в матче первого круга Australian Open — 2026

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Габриэля Диалло из Канады (41-й в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Зверев выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету канадца 10 эйсов, пять двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем матче Зверев сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Александр Мюллер (Франция).
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
