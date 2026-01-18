Скидки
«Кажется совершенно нелогичным». Радукану — о расписании женских и мужских матчей на ТБШ

«Кажется совершенно нелогичным». Радукану — о расписании женских и мужских матчей на ТБШ
Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о проблеме расписания женских и мужских матчей на турнирах «Большого шлема».

«Очень сложно ставить в расписание женские матчи после потенциального пятисетового поединка. Мне это кажется совершенно нелогичным. Когда видишь такое расписание, первая реакция будет такой: ну, матч будет поздний», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

