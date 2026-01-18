Зверев стал первым игроком, выходящим во второй круг Australian Open 10 сезонов подряд
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, выходящим во второй круг турнира Australian Open в одиночном разряде 10 сезонов подряд. Об этом сообщает OptaAce.
В первом круге турнира, основная сетка которого стартовала 18 января, Зверев обыграл представителя Канады Габриэля Диалло (41-я ракетка мира).
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|1
|4
|2
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Такого же показателя может достичь россиянин Карен Хачанов. Его первый матч на турнире запланирован на вторник, 20 января. Он сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.
Australian Open завершится 1 февраля. В прошлом году в мужском одиночном разряде турнира победителем стал итальянец Янник Синнер, ныне являющийся второй ракеткой мира.
Комментарии
- 18 января 2026
-
10:29
-
09:59
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
08:54
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:04
-
07:00
-
06:26
-
06:07
-
05:28
-
05:00
-
04:54
-
04:30
-
02:56
-
01:55
-
01:49
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 17 января 2026
-
23:58
-
23:39
-
23:00
-
20:19
-
19:00
-
18:00
-
17:46
-
15:15
-
14:58