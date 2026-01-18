Зверев стал первым игроком, выходящим во второй круг Australian Open 10 сезонов подряд

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, выходящим во второй круг турнира Australian Open в одиночном разряде 10 сезонов подряд. Об этом сообщает OptaAce.

В первом круге турнира, основная сетка которого стартовала 18 января, Зверев обыграл представителя Канады Габриэля Диалло (41-я ракетка мира).

Такого же показателя может достичь россиянин Карен Хачанов. Его первый матч на турнире запланирован на вторник, 20 января. Он сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

Australian Open завершится 1 февраля. В прошлом году в мужском одиночном разряде турнира победителем стал итальянец Янник Синнер, ныне являющийся второй ракеткой мира.