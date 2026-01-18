«Не могу и не хочу отвечать». Синнер — на вопрос о расставании Алькараса и Ферреро

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отказался отвечать на вопрос о расставании шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса с его многолетним тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

— Чем вы занимались, когда узнали новость о Карлосе и Ферреро?

— Но нет, это вопросы, на которые я не могу и даже не хочу отвечать. Я тоже через это прошёл, я понимаю причины, и у всех разные причины. Карлос знает и будет знать, что для него лучше, — сказал Синнер в эфире SuperTennis.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.