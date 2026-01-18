Скидки
Екатерина Александрова — Зейнеп Сёнмез, результат матча 18 января 2026, счет 1:2, 1 круг Australian Open 2026

Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от представительницы Турции Зейнеп Сёнмез (112-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:25 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Александрова выполнила 10 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Сёнмез четыре эйса, пять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Сёнмез сыграет с победительницей матча Ана Бондарь (Румыния) — Элизабет Мандлик (США).

