Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от представительницы Турции Зейнеп Сёнмез (112-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:25 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Александрова выполнила 10 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Сёнмез четыре эйса, пять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Сёнмез сыграет с победительницей матча Ана Бондарь (Румыния) — Элизабет Мандлик (США).
