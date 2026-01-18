Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от представительницы Турции Зейнеп Сёнмез (112-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Александрова выполнила 10 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Сёнмез четыре эйса, пять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Сёнмез сыграет с победительницей матча Ана Бондарь (Румыния) — Элизабет Мандлик (США).