Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Болгёрл стало плохо во время матча Александровой и Сёнмез на Australian Open — 2026

Болгёрл стало плохо во время матча Александровой и Сёнмез на Australian Open — 2026
Комментарии

Болгёрл почувствовала себя плохо во время матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в первом круге Australian Open — 2026.

В первые дни турнира жара в Мельбурне достигает 30 градусов. Девушка сообщила судье на вышке, что что-то идёт не так, после чего Сенмёз помогла ей покинуть корт. Сотрудники принесли пакеты со льдом и холодную воду, посадили девушку в тень. Игра была временно приостановлена. После недомогания болгёрл окончательно покинула корт.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Матч завершился победой турецкой теннисистки.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:25 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Во втором круге Сёнмез сыграет с победительницей матча между венгеркой Анной Бондарь и американкой Элизабет Мандлик.

Сетка Australian Open
Материалы по теме
Александрова проиграла на старте Australian Open — 2026! Хотя в решающем сете вела 3:0
Александрова проиграла на старте Australian Open — 2026! Хотя в решающем сете вела 3:0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android