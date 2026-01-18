Болгёрл стало плохо во время матча Александровой и Сёнмез на Australian Open — 2026
Поделиться
Болгёрл почувствовала себя плохо во время матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в первом круге Australian Open — 2026.
В первые дни турнира жара в Мельбурне достигает 30 градусов. Девушка сообщила судье на вышке, что что-то идёт не так, после чего Сенмёз помогла ей покинуть корт. Сотрудники принесли пакеты со льдом и холодную воду, посадили девушку в тень. Игра была временно приостановлена. После недомогания болгёрл окончательно покинула корт.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Матч завершился победой турецкой теннисистки.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:25 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Во втором круге Сёнмез сыграет с победительницей матча между венгеркой Анной Бондарь и американкой Элизабет Мандлик.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
12:03
-
12:02
-
11:48
-
11:40
-
11:23
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
08:54
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:04
-
07:00
-
06:26
-
06:07
-
05:28
-
05:00
-
04:54
-
04:30
-
02:56
-
01:55
-
01:49
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 17 января 2026
-
23:58
-
23:39
-
23:00