Болгёрл стало плохо во время матча Александровой и Сёнмез на Australian Open — 2026

Болгёрл почувствовала себя плохо во время матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в первом круге Australian Open — 2026.

В первые дни турнира жара в Мельбурне достигает 30 градусов. Девушка сообщила судье на вышке, что что-то идёт не так, после чего Сенмёз помогла ей покинуть корт. Сотрудники принесли пакеты со льдом и холодную воду, посадили девушку в тень. Игра была временно приостановлена. После недомогания болгёрл окончательно покинула корт.

Фото: Скриншот из трансляции

Матч завершился победой турецкой теннисистки.

Во втором круге Сёнмез сыграет с победительницей матча между венгеркой Анной Бондарь и американкой Элизабет Мандлик.