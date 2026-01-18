Экс-россиянка Полина Кудерметова вышла во второй круг Australian Open — 2026

Бывшая российская теннисистка 150-я ракетка мира Полина Кудерметова, выступающая за Узбекистан, успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она одержала победу над испанкой Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (184-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Полина Кудерметова сыграет с победительницей матча Далма Галфи (Венгрия) — Клара Таусон (Дания).