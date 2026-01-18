Скидки
Полина Кудерметова — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес, результат матча 18 января 2026, счет 2:0, 1 круг Australian Open 2026

Экс-россиянка Полина Кудерметова вышла во второй круг Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая российская теннисистка 150-я ракетка мира Полина Кудерметова, выступающая за Узбекистан, успешно стартовала на Australian Open — 2026. В первом круге она одержала победу над испанкой Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (184-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 09:20 МСК
Полина Кудерметова
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес
Испания
Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес
Г. Маристани Сулета Де Реалес

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Полина Кудерметова сыграет с победительницей матча Далма Галфи (Венгрия) — Клара Таусон (Дания).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Новости. Теннис
Все новости RSS

