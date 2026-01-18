Скидки
Андреева: если сравнивать меня сейчас с тем, кем я была в октябре, это два разных человека

Комментарии

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о кардинальных изменениях в себе по сравнению с осенью 2025 года.

«Между тем, что я делала на корте во время азиатской серии турниров, и тем, как я играла и как себя чувствую даже вчера, огромная разница. Мы много общались во время предсезонной подготовки, много работали над теннисом и психологической подготовкой.

Если сравнивать меня сейчас с тем, кем я была в октябре, это два разных человека. Я просто надеюсь, что смогу сохранить этот настрой как можно дольше, потому что сейчас, особенно после победы [в Аделаиде], я чувствую себя более уверенно в своих действиях на корте. Очевидно, когда ты чувствуешь себя уверенно, ты чаще рискуешь, ты смелее», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

