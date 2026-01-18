«Не оправдала собственных ожиданий». Мирра Андреева — о неудачной концовке сезона-2025

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с чем были связаны её неудачные результаты во время азиатской серии турниров в конце 2025 года.

«Вероятно, дело было скорее в том, что я не оправдала собственных ожиданий. Я ожидала, что в какой-то момент буду играть лучше. Я поняла, что это не работает и что я играю не так хорошо, как думала. Поэтому я начала злиться на себя.

Затем, в какой-то момент, действительно нужно найти способ всё отпустить, не позволить этому эффекту снежного кома погубить тебя. Возможно, я сделала это вовремя, надеюсь, но я не знаю. Сейчас всё лучше», — приводит слова Андреевой Punto de Break.