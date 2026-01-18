Скидки
Фрэнсис Тиафо — Джэйсон Каблер, результат матча 18 января 2026, счёт 3:0, 1-й круг; Australian Open — 2026

Тиафо вышел во второй круг Australian Open — 2026, обыграв австралийца Каблера
Комментарии

31-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом круге австралийца Джэйсона Каблера (192-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 09:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 4 		3 2
             
Джэйсон Каблер
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер

По ходу матча Тиафо сделал 22 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Каблер подал навылет девять раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Тиафо встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей (68-я ракетка мира).

Australian Open завершится 1 февраля.

Сетка Australian Open
