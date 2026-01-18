Тиафо вышел во второй круг Australian Open — 2026, обыграв австралийца Каблера
31-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом круге австралийца Джэйсона Каблера (192-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 09:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|2
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
По ходу матча Тиафо сделал 22 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Каблер подал навылет девять раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Тиафо встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей (68-я ракетка мира).
Australian Open завершится 1 февраля.
Комментарии
