Тиафо вышел во второй круг Australian Open — 2026, обыграв австралийца Каблера

31-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом круге австралийца Джэйсона Каблера (192-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

По ходу матча Тиафо сделал 22 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Каблер подал навылет девять раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Тиафо встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей (68-я ракетка мира).

Australian Open завершится 1 февраля.