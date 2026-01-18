174-я ракетка Чжэн выиграл свой первый матч на уровне тура, одолев Корду в первом круге AO
174-я ракетка мира американский теннисист Майкл Чжэн выиграл свой первый матч на уровне ATP-тура, одолев в первом круге турнира Australian Open соотечественника Себастьяна Корду. Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 43 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (0:7), 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:50 МСК
Майкл Чжэн
М. Чжэн
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|6 0
|6
|
|4
|6
|7 7
|3
Себастьян Корда
С. Корда
По ходу матча Чжэн подал навылет четыре раза, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Корда сделал 22 эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.
Ещё в июне 2025 года Чжэн находился за пределами топ-700 мирового рейтинга. Впоследствии он выиграл несколько «челленджеров». В следующем круге Australian Open он сыграет с французом Корентеном Муте.
