174-я ракетка Чжэн выиграл свой первый матч на уровне тура, одолев Корду в первом круге AO

174-я ракетка мира американский теннисист Майкл Чжэн выиграл свой первый матч на уровне ATP-тура, одолев в первом круге турнира Australian Open соотечественника Себастьяна Корду. Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 43 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (0:7), 6:3.

По ходу матча Чжэн подал навылет четыре раза, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Корда сделал 22 эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Ещё в июне 2025 года Чжэн находился за пределами топ-700 мирового рейтинга. Впоследствии он выиграл несколько «челленджеров». В следующем круге Australian Open он сыграет с французом Корентеном Муте.