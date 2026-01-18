Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Ракотоманга-Ражана: белоруска выиграла первый сет в первом круге AO-2026

Соболенко — Ракотоманга-Ражана: белоруска выиграла первый сет в первом круге AO-2026
Комментарии

Сегодня, 18 января, в Мельбурне проходит первый день Открытого чемпионата Австралии — 2026. В эти минуты первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) в первом круге.

Первый сет встречи завершился со счётом 6:4 в пользу Соболенко. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко — Ракотоманга-Ражана.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
4 		0
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Арина Соболенко является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и прошлогодней финалисткой турнира.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Соболенко в сете от 2-го круга AO! Ещё играют Павлюченкова и Бублик. LIVE!
Live
Соболенко в сете от 2-го круга AO! Ещё играют Павлюченкова и Бублик. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android