Соболенко — Ракотоманга-Ражана: белоруска выиграла первый сет в первом круге AO-2026

Сегодня, 18 января, в Мельбурне проходит первый день Открытого чемпионата Австралии — 2026. В эти минуты первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) в первом круге.

Первый сет встречи завершился со счётом 6:4 в пользу Соболенко. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко — Ракотоманга-Ражана.

Арина Соболенко является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и прошлогодней финалисткой турнира.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.