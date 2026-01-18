Соболенко — Ракотоманга-Ражана: белоруска выиграла первый сет в первом круге AO-2026
Сегодня, 18 января, в Мельбурне проходит первый день Открытого чемпионата Австралии — 2026. В эти минуты первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) в первом круге.
Первый сет встречи завершился со счётом 6:4 в пользу Соболенко. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко — Ракотоманга-Ражана.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|0
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Арина Соболенко является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и прошлогодней финалисткой турнира.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
