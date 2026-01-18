Арина Соболенко с победы стартовала на Australian Open — 2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open — 2026. В первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).
