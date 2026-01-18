Арина Соболенко с победы стартовала на Australian Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open — 2026. В первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).