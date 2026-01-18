Скидки
Арина Соболенко — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, результат матча 18 января 2026, счет 2:0, 1 круг Australian Open 2026

Арина Соболенко с победы стартовала на Australian Open — 2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open — 2026. В первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
