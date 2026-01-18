Маркета Вондроушова снялась с Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2023, 34-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова объявила о снятии с Australian Open — 2026 из-за проблем с плечом.

«Мне очень жаль, что мне пришлось сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за проблем с плечом. После всего, что мне пришлось пережить, я должна поставить своё здоровье на первое место, хотя это решение далось мне нелегко. Спасибо всем за понимание и поддержку», — написала Вондроушова на личной странице в социальных сетях.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.