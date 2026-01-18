Скидки
«Ищу самый красивый». Мирра Андреева рассказала, как выбирает мячи во время матчей

«Ищу самый красивый». Мирра Андреева рассказала, как выбирает мячи во время матчей


18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, по какому принципу выбирает мячи в геймах на своей подаче во время матчей.

«Я ищу самый красивый мяч, потому что, когда я начинала в туре, я видела, что профессиональные игроки любят смотреть на мяч и говорить: «Нет, мне не нравится этот мяч, и я хочу другой». Я никогда не понимала почему.

Когда я попала в тур, подумала, что буду делать то же самое. Сначала я выбирала мячи наугад. Теперь я ищу самый красивый, тот, который выглядит самым новым. Если я смотрю на них с одной стороны, где написано 2026, и они выглядят одинаково, то я смотрю на другую сторону, где написано AO, и смотрю, какой выглядит лучше. Тот, который выглядит хуже, я отбрасываю и выбираю лучший», — приводит слова Андреевой Punto de Break.


