Бублик обыграл американца Бруксби в первом круге Australian Open — 2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом матче американца Дженсона Бруксби (48-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
По ходу матча Бублик подал навылет 12 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Бруксби сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.
Следующим соперником Бублика станет венгерский спортсмен Мартон Фучович (55-я ракетка мира).
Australian Open завершится 1 февраля.
Комментарии
