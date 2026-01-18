Бублик обыграл американца Бруксби в первом круге Australian Open — 2026

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом матче американца Дженсона Бруксби (48-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

По ходу матча Бублик подал навылет 12 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Бруксби сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

Следующим соперником Бублика станет венгерский спортсмен Мартон Фучович (55-я ракетка мира).

Australian Open завершится 1 февраля.