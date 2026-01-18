Скидки
Александр Бублик — Дженсон Бруксби, результат матча 18 января 2026, счёт 3:0, 1-й круг; Australian Open — 2026

Бублик обыграл американца Бруксби в первом круге Australian Open — 2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом матче американца Дженсона Бруксби (48-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

По ходу матча Бублик подал навылет 12 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Бруксби сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

Следующим соперником Бублика станет венгерский спортсмен Мартон Фучович (55-я ракетка мира).

Australian Open завершится 1 февраля.

