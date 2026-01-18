Карлос Алькарас — Адам Уолтон: испанец выиграл первый сет матча 1-го круга Australian Open
Сегодня, 18 января, на хордовых кортах Мельбурна стартовали матчи основной сетки турнира «Большого шлема» Australian Open. В первый день соревнований проводят свою встречу первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и австралиец Адам Уолтон (79-е место в мировом рейтинге).
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:55 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|3
Адам Уолтон
А. Уолтон
Первый сет матча остался за испанским теннисистом. Он завершил партию со счётом 6:3.
Счёт в личных противостояниях между Алькарасом и Уолтоном – 1-0 в пользу испанца.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
