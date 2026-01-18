Анастасия Потапова обыграла Ламенс в первом круге Australian Open — 2026
Бывшая российская теннисистка, 54-я ракетка мира Анастасия Потапова, выступающая за Австрию, вышла во второй круг Australian Open — 2026. На старте турнира она одержала волевую победу над Сюзан Ламенс из Нидерландов (95-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:2.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:50 МСК
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|2
|
|7
|6
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Потапова выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Ламенс два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Эмма Радукану (Великобритания).
