Норри обыграл Бонзи в матче 1-го круга Australian Open — 2026

28-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи (106-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира Australian Open. Встреча продлилась 3 часа 39 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Норри.

По ходу матча Бонзи подал навылет девять раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 17. Норри сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Норри сыграет с представителем США Эмилио Навой (88-я ракетка мир).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.