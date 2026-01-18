Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенжамин Бонзи — Кэмерон Норри, результат матча 18 января 2026, счёт 2:3; 1-й круг; Australian Open — 2026

Норри обыграл Бонзи в матче 1-го круга Australian Open — 2026
Комментарии

28-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи (106-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира Australian Open. Встреча продлилась 3 часа 39 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Норри.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		7 7 6 3 4
6 		6 2 4 6 6
             
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

По ходу матча Бонзи подал навылет девять раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 17. Норри сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Норри сыграет с представителем США Эмилио Навой (88-я ракетка мир).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Сетка Australian Open
Материалы по теме
Павлюченкова проиграла на AO — 1:2! Соболенко и Бублик победили. LIVE!
Live
Павлюченкова проиграла на AO — 1:2! Соболенко и Бублик победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android