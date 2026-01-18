Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольга Данилович — Винус Уильямс, результат матча 18 января 2026, счет 2:1, 1 круг Australian Open 2026

45-летняя Винус Уильямс в трёх сетах проиграла Данилович в первом круге Australian Open
Комментарии

68-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла во второй круг Australian Open — 2026. На старте соревнований она в волевой борьбе обыграла экс первую ракетку мира американку Винус Уильямс со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:55 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 4
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Данилович выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Уильямс девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Данилович сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Павлюченкова проиграла на AO — 1:2! Соболенко и Бублик победили. LIVE!
Live
Павлюченкова проиграла на AO — 1:2! Соболенко и Бублик победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android