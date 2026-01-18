45-летняя Винус Уильямс в трёх сетах проиграла Данилович в первом круге Australian Open

68-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла во второй круг Australian Open — 2026. На старте соревнований она в волевой борьбе обыграла экс первую ракетку мира американку Винус Уильямс со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Данилович выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Уильямс девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Данилович сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан).