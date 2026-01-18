Анастасия Павлюченкова проиграла 697-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026
Поделиться
44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Australian Open — 2026. В первом раунде она потерпела поражение от китаянки Чжосюань Бай (697-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (10:12).
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:55 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 10
|
|2
|7 12
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Павлюченкова выполнила семь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бай два эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Чжосюань Бай сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Комментарии
- 18 января 2026
-
15:08
-
14:41
-
14:41
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:50
-
12:33
-
12:03
-
12:02
-
11:48
-
11:40
-
11:23
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
08:54
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:04
-
07:00
-
06:26
-
06:07
-
05:28
-
05:00