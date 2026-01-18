Анастасия Павлюченкова проиграла 697-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Australian Open — 2026. В первом раунде она потерпела поражение от китаянки Чжосюань Бай (697-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (10:12).

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Павлюченкова выполнила семь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бай два эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Чжосюань Бай сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.