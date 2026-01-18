Карлос Алькарас — Адам Уолтон: испанец забрал второй сет матча 1-го круга Australian Open

Сегодня, 18 января, на хардовых кортах Мельбурна стартовали матчи основной сетки турнира «Большого шлема» Australian Open. В первый день соревнований проводят свою встречу первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и австралиец Адам Уолтон (79-е место в мировом рейтинге).

Второй сет дошёл до тай-брейка и, как и первый, был выигран испанским спортсменом. Общий счёт матча — 6:3, 7:6 (7:2).

Счёт в личных противостояниях между Алькарасом и Уолтоном – 1-0 в пользу испанца.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.