Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг Australian Open — 2026
Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В первом раунде она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйю Савангкаев (195-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 13:40 МСК
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Эмма Радукану
Э. Радукану
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Радукану выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Савангкаев один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойт из трёх.
Во втором круге Эмма Радукану встретится с австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой.
