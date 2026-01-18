Скидки
Теннис

Мананчэйя Савангкаев — Эмма Радукану, результат матча 18 января 2026, счет 0:2, 1 круг Australian Open 2026

Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг Australian Open — 2026
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В первом раунде она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйю Савангкаев (195-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 13:40 МСК
Мананчэйа Савангкаев
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Радукану выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Савангкаев один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойт из трёх.

Во втором круге Эмма Радукану встретится с австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
