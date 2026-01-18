Алькарас уверенно обыграл Уолтона и вышел во второй круг Australian Open — 2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (79-я ракетка мира) в матче первого круга турнира Australian Open — 2026 и вышел во второй раунд. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

По ходу матча Алькарас подал навылет восемь раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Уолтон сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Следующим соперником Алькараса станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка мира).