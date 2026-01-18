Алькарас уверенно обыграл Уолтона и вышел во второй круг Australian Open — 2026
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (79-я ракетка мира) в матче первого круга турнира Australian Open — 2026 и вышел во второй раунд. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:55 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 2
|2
Адам Уолтон
А. Уолтон
По ходу матча Алькарас подал навылет восемь раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Уолтон сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Следующим соперником Алькараса станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка мира).
Комментарии
- 18 января 2026
-
15:21
-
15:08
-
14:41
-
14:41
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:50
-
12:33
-
12:03
-
12:02
-
11:48
-
11:40
-
11:23
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
08:54
-
08:07
-
08:00
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:04
-
07:00
-
06:26
-
06:07
-
05:28