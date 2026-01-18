«Я начала не лучшим образом». Соболенко — после победы в первом круге Australian Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в первом круге турнира Australian Open — 2026 представительницу Франции Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, прокомментировала победный для себя матч.
«Я немного устала. Я хотела показать отличный теннис, чтобы вам понравилось смотреть, как я играю. Но, боже мой, какая это привилегия! Я очень надеюсь, что вам это хоть немного понравилось. Я постоянно ходила и думала: не смотри туда, не смотри, не смотри, не смотри.
Я начала не лучшим образом, но она вышла на корт, включилась, и, может быть, играла не на полную силу, но играла великолепно, и это было непростое начало. Я очень рада, что нашла свой ритм в самом конце первого сета, и тогда почувствовала себя немного увереннее.
Я мало что о ней знала. Конечно, я смотрела её предыдущие матчи, но всегда сложно играть против молодой соперницы, против той, которую ты ещё толком не знаешь, да ещё и левши. Начало было непростым для меня, но я очень рада, что смогла завершить этот матч в двух сетах», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
