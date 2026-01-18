Алькарас рассказал о своём расписании дня во время предсезонки

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в первом круге турнира Australian Open австралийца Адама Уолтона, рассказал о своём графике во время предсезонного периода.
– Людям очень интересно: как проходит один день из жизни Карлоса Алькараса во время предсезонки?
– Мне просто нравится оставаться дома. Тренируюсь всё утро. Скорее всего, начну в 9 утра и закончу в 14:30, иногда – в три часа дня. Всё утро – это тренировка. Физподготовка и, конечно, корт.
После обеда обычно беру выходной и делаю что хочу. Провожу время с семьёй, с друзьями. Играю в какие-нибудь настольные игры, расслабляюсь дома. Для меня нет лучшего способа перезагрузить батарейку, чем остаться дома с людьми, с которыми любишь проводить время, – сказал Алькарас в интервью после матча.
