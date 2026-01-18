Арина Соболенко показала украшения, в которых играет на Australian Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продемонстрировала ювелирные украшения, в которых играет матчи на Australian Open — 2026.
Сегодня, 18 января, в первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.
«Я так рада показать свой набор кастомных украшений, изготовленных для Australian Open компанией Material Good.
Фото: Из личного архива Соболенко
Фото: Из личного архива Соболенко
Их изделия действительно уникальны, сотрудничество с ними в разработке моего комплекта для этого турнира «Большого шлема» стало воплощением мечты. Мы хотели объединить мою любовь к пляжу с моей настоящей любовью – теннисом. Так рада надеть эти прекрасные украшения на корт», — написала Соболенко на личной странице в соцсетях.
