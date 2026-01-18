Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко показала украшения, в которых играет на Australian Open — 2026

Арина Соболенко показала украшения, в которых играет на Australian Open — 2026
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продемонстрировала ювелирные украшения, в которых играет матчи на Australian Open — 2026.

Сегодня, 18 января, в первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

«Я так рада показать свой набор кастомных украшений, изготовленных для Australian Open компанией Material Good.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Их изделия действительно уникальны, сотрудничество с ними в разработке моего комплекта для этого турнира «Большого шлема» стало воплощением мечты. Мы хотели объединить мою любовь к пляжу с моей настоящей любовью – теннисом. Так рада надеть эти прекрасные украшения на корт», — написала Соболенко на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
«Я начала не лучшим образом». Соболенко — после победы в первом круге Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android