Соболенко опубликовала селфи с Федерером и Лэйвером, которое сделала на корте на AO-2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала селфи с легендарными теннисистами — 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером и австралийцем Родом Лэйвером. Фотографию она сделала с корта после своего матча первого круга на Australian Open — 2026.
Фото: Из личного архива Соболенко
На старте турнира Соболенко одержала победу над француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Арина Соболенко является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и прошлогодней финалисткой турнира.
