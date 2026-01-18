Соболенко опубликовала селфи с Федерером и Лэйвером, которое сделала на корте на AO-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала селфи с легендарными теннисистами — 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером и австралийцем Родом Лэйвером. Фотографию она сделала с корта после своего матча первого круга на Australian Open — 2026.

Фото: Из личного архива Соболенко

На старте турнира Соболенко одержала победу над француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Арина Соболенко является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и прошлогодней финалисткой турнира.