Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко опубликовала селфи с Федерером и Лэйвером, которое сделала на корте на AO-2026

Соболенко опубликовала селфи с Федерером и Лэйвером, которое сделала на корте на AO-2026
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала селфи с легендарными теннисистами — 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером и австралийцем Родом Лэйвером. Фотографию она сделала с корта после своего матча первого круга на Australian Open — 2026.

Фото: Из личного архива Соболенко

На старте турнира Соболенко одержала победу над француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Арина Соболенко является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и прошлогодней финалисткой турнира.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко показала украшения, в которых играет на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android