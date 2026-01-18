Скидки
«В шоке от первого круга». Динара Сафина — о старте Australian Open — 2026

«В шоке от первого круга». Динара Сафина — о старте Australian Open — 2026
Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала первый день основной сетки Australian Open — 2026.

«Я в шоке от первого круга, честно сказать. Реально не ожидала, что Катя [Александрова] проиграет, тем более она вела, если не ошибаюсь, 3-1 и 40-15 на своей подаче. Не смотрела, не успела, хочу посмотреть немножко в записи.

[Марта] Костюк проиграла… Она так классно играла, конечно, в Брисбене. Тоже не смотрела, нужно посмотреть.

Посмотрела немножко Настю Потапову. Она выиграла. Я ей написала: «Ты — боец!» Потому что она проигрывала, у неё ничего не получалось, то, что она вытащила матч — просто, как говорится, респект и уважуха», — сказала Сафина в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

