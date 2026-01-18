Сафина рассказала, кого видит фаворитом Australian Open — 2026

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина ответила на вопрос, кого видит фаворитом текущего Australian Open.

«Кто для меня главный фаворит? Ну, честно, пока вижу только Арину [Соболенко]. Просто всё, как у неё идёт, как она настроена… Для меня — Арина.

У ребят — [Янник] Синнер. Лучше никого пока не вижу. И, конечно, мы можем свои хотелки сказать — хочется, чтобы этот или этот победил, но если мы будем опираться на реальность, а не на наши фантазии и хотелки, я бы сказала, что Синнер и Арина», — сказала Сафина в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».