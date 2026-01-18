Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафина рассказала, кого видит фаворитом Australian Open — 2026

Сафина рассказала, кого видит фаворитом Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина ответила на вопрос, кого видит фаворитом текущего Australian Open.

«Кто для меня главный фаворит? Ну, честно, пока вижу только Арину [Соболенко]. Просто всё, как у неё идёт, как она настроена… Для меня — Арина.

У ребят — [Янник] Синнер. Лучше никого пока не вижу. И, конечно, мы можем свои хотелки сказать — хочется, чтобы этот или этот победил, но если мы будем опираться на реальность, а не на наши фантазии и хотелки, я бы сказала, что Синнер и Арина», — сказала Сафина в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Сетка турнира Australian Open
Материалы по теме
Александрова проиграла на старте Australian Open — 2026! Хотя в решающем сете вела 3:0
Александрова проиграла на старте Australian Open — 2026! Хотя в решающем сете вела 3:0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android