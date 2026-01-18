Скидки
Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты игрового дня 18 января

Александр Бублик
Сегодня, 18 января, состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми результатами первого игрового дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026, первый круг. Результаты на 18 января (частично):

Артур Фери (Великобритания) — Флавио Коболли (Италия) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:1.
Александр Зверев (Германия) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2.
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.
Бенжамен Бонзи (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 0:6, 7:6 (7:2), 6:4, 3:6, 4:6.
Фрэнсис Тиафо (США) — Джэйсон Каблер (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.
Корентен Муте (Франция) — Тристан Скулкейт (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:1), 6:3
Александр Бублик (Казахстан) — Дженсон Бруксби (США) — 6:4, 6:4, 6:4.
Карлос Алькарас (Испания) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

С полными результатами дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионат».

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
